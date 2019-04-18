Березин: первый тур плей-аут «Югра-Самотлор» провела здорово

Директор нижневартовской «Югры-Самотлор» Алексей Березин оценил выступление команды в первом туре плей-аут, который прошёл в Красноярске.

«У команды сейчас серьёзный период, мы решаем вопрос сохранения прописки в Суперлиге. Тур в Красноярске, я считаю, мы сыграли очень здорово: выиграли три матча из пяти. Следующий тур будет в Сургуте. Надеемся на положительный исход. Просим болельщиков нас поддержать, если не в зале, то хотя бы виртуально», — приводит слова Березина официальный сайт клуба.

Второй тур плей-аут пройдёт в Сургуте с 23 по 28 апреля.

Таблица турнира за 9–14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч).

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (31 матч).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 11 побед, 34 очка (31 матч).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 35 очков (31 матч).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 7 побед, 20 очков (31 матч).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (31 матч).