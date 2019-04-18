Жлоба: на Сургут свежести уже не хватило

Связующий новокуйбышевской «Новы» Владислав Жлоба оценил выступление команды в 1-м туре плей-аут мужской Суперлиги.



«Мы справились с задачей-минимум, хотелось бы ещё, конечно, выиграть, но не получилось. В первом же матче нам пришлось играть сразу пять партий, хорошо, что выиграли, но на следующий день физически было уже тяжело. «Самотлор» на эмоциональном подъёме мы тоже переиграли, а вот на Сургут свежести уже не хватило. Да и соперник имел возможность бросить в бой волейболистов, не игравших в предыдущий день.

Закончили важной победой над «Ярославичем». Надеюсь, что в Сургуте как минимум повторим такой же результат и даже его улучшим», — цитирует Жлобу официальный сайт клуба.

2-й тур плей-аут пройдёт в Сургуте с 23 по 28 апреля.

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч).

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (31 матч).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 11 побед, 34 очка (31 матч).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 35 очков (31 матч).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 7 побед, 20 очков (31 матч).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (31 матч).