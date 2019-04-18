Объявлены даты матчей полуфинала плей-офф мужской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола утвердила результаты игр 1/4 финала мужской Суперлиги и огласила даты проведения полуфинальных встреч и матчей турнира за 5-8-е места.

Полуфинал. Первые матчи

21 апреля

«Зенит» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой).

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Вторые матчи пройдут на площадках «Факела» и санкт-петербургского «Зенита» 25 апреля. В случае необходимости, третьи игры состоятся 28 апреля в Казани и Кемерово.

Турнир за 5-8-е места. Первые матчи

20 апреля

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва).

21 апреля

«Белогорье» (Белгород) — «Урал» (Уфа).

Ответные матчи

24 апреля

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).

25 апреля

«Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород).