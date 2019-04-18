Объявлены даты матчей полуфинала плей-офф мужской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола утвердила результаты игр 1/4 финала мужской Суперлиги и огласила даты проведения полуфинальных встреч и матчей турнира за 5-8-е места.
Полуфинал. Первые матчи
21 апреля
«Зенит» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой).
«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
Вторые матчи пройдут на площадках «Факела» и санкт-петербургского «Зенита» 25 апреля. В случае необходимости, третьи игры состоятся 28 апреля в Казани и Кемерово.
Турнир за 5-8-е места. Первые матчи
20 апреля
«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва).
21 апреля
«Белогорье» (Белгород) — «Урал» (Уфа).
Ответные матчи
24 апреля
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).
25 апреля
«Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород).
Бутько признан лучшим игроком вторых матчей 1/4 финала ЧР по версии болельщиков