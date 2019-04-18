Гендиректор «Любе Чивитанова»: Цветан Соколов отправляется в Россию

Генеральный директор итальянского клуба «Любе Чивитанова» Беппе Кормио подтвердил информацию о том, что болгарский диагональный Цветан Соколов продолжит карьеру в России.

«Нам нужно искать замену Соколову, который отправляется в Россию», — цитирует Кормио Volleyball.it со ссылкой на Corriere Adriatico.

Кормио также опроверг информацию о подписании контракта с волейболистом «Модены» Иваном Зайцевым.

В начале апреля сообщалось, что Соколов перейдёт в казанский «Зенит», где ему предложен контракт на € 900 тыс. Предполагается, что болгарин займёт позицию диагонального, а Максим Михайлов перейдёт в доигровку.

Соколов — бронзовый призёр чемпионата Европы–2009 в составе сборной Болгарии, неоднократный победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира с итальянским «Трентино».