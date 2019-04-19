Джизга — о проигрыше «Зениту»: никогда за карьеру не бывал в подобных ситуациях

Связующий новосибирского «Локомотива» Фабиан Джизга прокомментировал поражение во втором четвертьфинальном матче российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17). «Железнодорожники» вели 2:0 по партиям, 23:20 в третьем сете, но в итоге упустили победу.

«Я прежде никогда не бывал в подобных ситуациях. Никогда за карьеру. Очень непонятные ощущения, когда ты вроде бы играешь хорошо, но в конце концов соперник – ещё лучше. Это трудно принять и объяснить… Так что и сейчас сказать, что же всё-таки случилось, я не могу.

Соперник пошёл ва-банк. Георг Грозер стал рисковать на подаче, в атаке. И это помогло «Зениту» вернуться в игру. Мы же не справились с таким давлением. Увы, сейчас можно долго рассуждать на эту тему. Говорить о том, что всё было в наших руках. Но это уже осталось в прошлом.

Третья партия была переломным моментом игры. Нам оставалось совсем немного для того, чтобы закончить матч со счётом 3:0. «Зениту» же было некуда отступать. Но, даже уступив в третьем сете, мы играли дальше, не опустили рук! Был у нас шанс в четвёртом сете, да и в пятом тоже. Вообще, в пятой партии обе команды действовали хорошо. Но победил тот, кто совершил меньше ошибок.

Из всех матчей с «Зенитом» мы явно уступили только в первом четвертьфинальном поединке. Тогда мы практически ничего не могли сделать. Остальные же игры были очень ровными, и в них всё решили детали», — цитирует Джизгу официальный сайт клуба.

На старте турнира за 5-8-е места «Локомотив» сыграет с московским «Динамо».