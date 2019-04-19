Бывший главный тренер сборной России может возглавить ПАОК

Греческий ПАОК ведёт переговоры с бывшим главным тренером сборной России Зораном Гаичем, сообщает World of Volley со ссылкой на сербские СМИ. Гаич с 2016 года возглавляет Федерацию волейбола Сербии.

ПАОК впервые в истории поднялся в высший дивизион женского чемпионата Греции.

Со сборной России Зоран завоевал бронзу Мировой лиги 2006 года и серебро Евролиги 2005 года. В чемпионате России он также работал с «Уралом» и «Искрой».

В 2000 году сборная Югославии под руководством Зорана выиграла Олимпийские игры в Сиднее.

Ещё одним претендентом на пост главного тренера ПАОКа называется Яннис Калмазидис, который ранее работал с мужской командой этого клуба и женской сборной Греции. В нынешнем сезоне главным тренером ПАОК был Димитрис Солкидис.