Бывший главный тренер сборной России может возглавить ПАОК

Греческий ПАОК ведёт переговоры с бывшим главным тренером сборной России Зораном Гаичем, сообщает World of Volley со ссылкой на сербские СМИ. Гаич с 2016 года возглавляет Федерацию волейбола Сербии.
ПАОК впервые в истории поднялся в высший дивизион женского чемпионата Греции.
Со сборной России Зоран завоевал бронзу Мировой лиги 2006 года и серебро Евролиги 2005 года. В чемпионате России он также работал с «Уралом» и «Искрой».
В 2000 году сборная Югославии под руководством Зорана выиграла Олимпийские игры в Сиднее.
Ещё одним претендентом на пост главного тренера ПАОКа называется Яннис Калмазидис, который ранее работал с мужской командой этого клуба и женской сборной Греции. В нынешнем сезоне главным тренером ПАОК был Димитрис Солкидис.
Бывший главный тренер сборной России Гаич возглавил федерацию волейбола Сербии