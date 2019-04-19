42-летний олимпийский чемпион Жиба стал чемпионом Англии

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира 42-летний бразильский доигровщик Жиба, принявший решение возобновить карьеру на одну игру, стал чемпионом Англии. Он вышел на площадку в составе лондонской «Полонии» в финале английской Суперлиги с «Шеффилдом» и помог команде одержать победу — 3:1, сообщает Polsat Sport.

Столичная команда в шестой раз в истории завоевала чемпионский титул. В ходе сезона «Полония» не потерпела ни одного поражения. Прошлогодний чемпион — «Нортумбрия» — не участвовал в розыгрыше из-за финансовых сложностей.

Жиба также является двукратным серебряным призёром летних Олимпийских игр. Он объявил о завершении карьеры в 2014 году. С 2007 по 2009 год бразилец защищал цвета одинцовской «Искры».