Воронкова: позитивно настроена на новый сезон Лиги наций, всё зависит от нас

Лучший бомбардир сборной России в Лиге наций – 2018 Ирина Воронкова надеется лучше выступить во втором розыгрыше соревнований. В 2018 году Воронкова набрала 210 очков, включая 16 эйсов, — это седьмой результат изо всех волейболисток на предварительном этапе, по итогам которого российская команда не сумела выйти в финал.

«Можно и лучше, но всё равно неплохо, поэтому я позитивно настроена на новый сезон. На мой взгляд, в прошлом году мы достаточно хорошо выступили в Лиге наций. Это были тяжёлые соревнования, и, думаю, отличный опыт, особенно для молодых игроков.

Мы сделали всё, на что были способны в тот момент, но думаю, что команда отличная, есть к чему стремиться и над чем работать. Будем двигаться вперёд. Всё зависит от нас. Я могу сказать лишь одно — мы постараемся изо всех сил», — приводит слова Воронковой официальный сайт соревнований.

Женская сборная России стартует в Лиге наций — 2019 21 мая в Бразилии.