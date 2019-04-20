Иванов и Горбенко сыграют в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Российские «пляжники» Василий Иванов и Сергей Горбенко завоевали путёвку в плей-офф этапа Мирового тура категории «1 звезда», который проходит в Гётеборге (Швеция).

На групповом этапе Иванов/Горбенко выиграли у соотечественников Павла Шустрова и Алексея Гусева со счетом 2:1 (20:22, 21:17, 15:13) и уступили представителям Беларуси Александру Дедкову и Петру Петрушко — 0:2 (21:23, 15:21).

Иванов и Горбенко вышли в плей-офф со второго места, Шустров/Гусев — с третьего. Также групповой раунд преодолел ещё один российский дуэт — Андрей Болгов/Владислав Ермилов.

В женских соревнованиях в 1/8 финала пробились россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. Им будут противостоять голландки Эмма Пиерсма/Плеун Ипма.