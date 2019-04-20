Моисеева и Сырцева завершили выступления на Мировом туре по пляжному волейболу

Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гётеборге (Швеция), уступили голландскому дуэту Эмма Пиерсма/Плён Импа со счётом 2:0 (21:17, 21:19). После их поражения российских спортсменок в плей-офф женского турнира не осталось.

Напомним, на групповом этапе Моисеева и Сырцева обыграли представителей Швеции Софию Эгрен и Камиллу Нильссон со счётом 2:0 (21:15, 22:20) и уступили норвежкам Виктории Файе Кёлберг и Ане Гуро Твейт Хьортланд – 1:2 (21:19, 19:21, 12:15).

В плей-офф мужских соревнований принимают участие три российские пары — Андрей Болгов/Владислав Ермилов, Василий Иванов/Сергей Горбенко, Павел Шустров/Алексей Гусев.