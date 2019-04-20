Таиса Менезес объявила о завершении карьеры в волейбольной сборной Бразилии

31-летняя бразильская волейболистка Таиса Менезес приняла решение о прекращении выступления за национальную команду. Спортсменка объявила об этом после разговора с главным тренером сборной Зе Роберто, не включившим её в состав на ближайшие матчи.

«Меня переполняют эмоции, накопленные за 12 лет, в течение которых я играла за сборную! Было очень приятно носить майку родной страны и прославлять Бразилию всё это время… Это были незабываемые моменты, иногда слёзы печали, которые заставляли меня расти и взрослеть, но я с большой любовью и радостью вспоминаю те эмоции, которые испытала на пьедестале почёта в Пекине и Лондоне!

Но сегодня с тяжелым сердцем я приняла решение, которое, по моему мнению, является лучшим для меня и моего будущего… Я прощаюсь с бразильской командой. От всего сердца благодарю всех, особенно Зе Роберто, за поддержку, которую он оказывал мне все эти годы, за доверие. Без него и моей семьи история была бы другой, возможно, без этого счастливого конца. Спасибо всем, кто болеет за меня и кто дарит мне любовь, вы всегда будете многое значить для меня и моей карьеры!» — приводит слова спортсменки World of Volley.

Таиса Менезес является двукратной олимпийской чемпионкой. Она завоёвывала золото в 2008 году Пекине и в 2012 году в Лондоне.