«Локомотив» выиграл у «Динамо» первый матч серии за 5—8-е место

Новосибирский «Локомотив» одержал первую победу в полуфинальной серии за 5—8-е место в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В первом матче на своей площадке «Локомотив» в четырёх партиях обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:20).

На предварительном этапе «Локомотив» занял шестое место, а «Динамо» — седьмое. При этом новосибирский клуб одержал на три победы больше московского и до последних туров боролся за более высокое место в таблице. В личных встречах соперники обменялись победами (3:1, 1:3).

Ответная встреча серии до двух побед состоится 24 апреля в Москве.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 5-8-е место. Первый матч

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо» (Москва) — 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:20).