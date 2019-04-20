Московское «Динамо» вышло в финал женской Суперлиги, обыграв «Уралочку-НТМК»

Московское «Динамо» вышло в финал чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В третьем матче полуфинальной серии до двух побед бело-голубые на своей площадке в трёх партиях обыграли «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20). В первых двух матчах соперники одержали по одной победе на тай-брейке.

На предварительном этапе «Динамо» заняло первое место, «Уралочка» — четвёртое. Команды обменялись победами (3:1 и 0:3).

Ранее в финал вышел калининградский «Локомотив», в двух полуфинальных матчах обыгравший казанское «Динамо» (3:2 и 3:0).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Третий матч

«Динамо» (Москва) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:0 (25:21, 25:23, 25:20).

Счёт в серии – 2-1.