Константинов: «Локомотив» заслуживает еврокубкового шага вперёд

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу в первом матче полуфинальной серии чемпионата России за 5–8-е место с московским «Динамо» (3:1).

«Я доволен результатом. Понимаю, что эмоционально нам было сложно завестись. Думаю, вряд ли кто-то хорошо спал эти четыре-пять дней после поражения от питерского «Зенита», все очень сильно переживали. Это было видно в начале игры, было сложно настроиться. Рад, что ребята нашли силы пережить это в себе и сыграть на победу. Я доволен этим изменением в нашей психологии и правильным настроем после первой партии. Да, были ошибки, но это уже нюансы, всё это шло от большого желания выиграть.

Серия не заканчивается, «Динамо» играет очень хорошо. Сейчас нужно отдохнуть и думать о следующей игре, которая уже очень скоро. Нам очень хочется сделать шаг вперёд. Хотелось большего, но по ряду обстоятельств нам не удалось попасть в четвёрку, я жалею об этом, потому что считаю, что у команды были силы и возможности для этого. Сейчас мы заслуживаем того, чтобы сделать шаг вперёд, который может быть еврокубковым. Понятно, что, когда стремишься быть выше, сложно настраиваться на борьбу за 5-е место, но нам надо постараться. Один шаг мы уже сегодня сделали для этого», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».