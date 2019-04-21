Панков: «Заречье-Одинцово» должно было выиграть серию ещё в Санкт-Петербурге

Главный тренер подмосковной команды «Заречье-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии за 5-8-е места с «Ленинградкой» (3:0) и выход в финальную серию за 5-е место.

«Это игра принесла удовольствие зрителям, а нам она была не нужна. Мы должны были выиграть серию ещё в Санкт-Петербурге. Мы очень плохо там начали встречу, проиграв два первых сета. Сегодня мы перестроились и заиграли с самого начала. Первые две партии мы выиграли с большим очковым запасом, я видел, что у игроков хороший настрой. Я поздравляю болельщиков и команду с победой.

В чём мы были сильнее соперника? Мы были мощнее. Связующая у нас сегодня пасовала вольготно. Мы держали хороший приём и могли с него нападать, чего не было в Питере. Состояние игроков меня устраивает.

Дальше мы будем играть финал за 5-е место с красноярским «Енисеем». Первая игра пройдёт у нас в Одинцово 25 апреля, и я приглашаю зрителей на этот матч.

Да, времени для подготовки немного, но достаточно. Мы будем перестраивать нашу модель игры под «Енисей». Нам важно удержаться против них физически, а главное по игре — правильно держать направления», — приводит слова Панкова пресс-служба ВФВ.