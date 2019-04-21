Кашин: «Заречье» ничем не удивило, просто «Ленинградка» не сыграла

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение в третьем матче полуфинальной серии за 5-8-е места с командой «Заречье-Одинцово» (0:3).

«Мы сами проиграли матч – команда просто не играла. В таких играх вести за собой команду должны опытные игроки. Конечно, нам не хватило и опыта таких игр — борьбы за 5-е место. У нас таких встреч не было очень давно – 10 лет. Поэтому этот сезон, несмотря на сегодняшнюю неудачу, для нас самый успешный. Но некоторые люди у нас в команде меня сегодня разочаровали. «Заречье» ничем нас сегодня не удивило, мы были готовы к их игре, но просто не сыграли. Да, они хорошо подавали подачу, но мы вместо того, чтобы нападать, как мы умеем, били в шестую зону.

Каковы итоги сезона для «Ленинградки»? С точки зрения результата – мы выполнили задачу попадания в восьмёрку сильнейших. Есть и ещё один положительный момент. Выросли такие игроки, как Елизавета Самадова, Софья Кузнецова, Анна Лунёва, которые ещё год назад были никому неизвестны, а сейчас громко заявили о себе в Суперлиге. В этом плане тоже всё хорошо. Но есть и неудовлетворенность. Если бы мы проиграли сопернику, который принципиально сильнее нас, к примеру, московскому «Динамо», это одно. А «Заречье» мы могли победить. Это вопрос к лидерам команды. Можно же было собраться на один матч. В этом плане я разочарован», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ.