Д. Волков: в Казань волейболисты «Факела» едут не туристами — будем биться

23-летний доигровщик сборной России и «Факела» Дмитрий Волков считает, что его клуб ещё не выполнил задачу-минимум на сезон и будет на равных бороться с казанским «Зенитом» в полуфинале национального первенства.

«Факел» дважды обыгрывал казанский «Зенит» в сезоне-2018/19: на клубном чемпионате мира (3:2) и в казанском матче регулярного чемпионата страны (3:2)



«Перед сезоном нам поставили задачу попасть в тройку призёров – мы продолжаем двигаться к этой цели. Приложим все силы, чтобы достичь этого результата и пробиться в Лигу чемпионов.

Мы уже доказали себе, что можем на равных бороться с топовыми соперниками. В Казань мы точно едем не туристами – будем биться. Конечно, мы понимаем, что Казань хочет реванша за те поражения. Сейчас «Зенит» силён, даже сложно выделить какой-то один элемент. Подача, блок, атака, защита – всё на высочайшем уровне, в команде собраны лучшие игроки мира.

Мне кажется, осенью в Польше казанцы нас всё-таки недооценили. Они наверняка больше думали о следующем матче с итальянской «Чивитановой». Вторая наша победа получилась более яркой. Мы проигрывали 0:2 по партиям, но не опустили руки и нашли в себе силы, чтобы отыграться. Ну, и Казань в какой-то момент отдала инициативу. У нас было большое желание выиграть, плюс на нас ничего не давило – сыграли раскрепощённо», — приводит слова Волкова «Спорт Бизнес Online».