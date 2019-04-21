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Ефимова: «Динамо» было сложно, но мы сплотились и показали хороший волейбол

Ефимова: «Динамо» было сложно, но мы сплотились и показали хороший волейбол
Волейбол / Суперлига женщины

Игрок московского «Динамо» Екатерина Ефимова прокомментировала победу над «Уралочкой-НТМК» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20), которая позволила столичному клубу выйти в финал чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

«Было сложно, но мы сплотились и показали хороший волейбол. Все матчи этой серии складывались очень волнительно. Старались качественнее выполнять все элементы и не делать ошибок. Сомнений сегодня особенных не было. Очень рады, что победили», — цитирует Ефимову официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

На предварительном этапе «Динамо» заняло первое место, «Уралочка» — четвёртое. Команды обменялись победами (3:1 и 0:3).

Ранее в финал вышел калининградский «Локомотив», в двух полуфинальных матчах обыгравший казанское «Динамо» (3:2 и 3:0).

Московское «Динамо» вышло в финал женской Суперлиги, обыграв «Уралочку-НТМК»
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