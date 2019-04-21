Ефимова: «Динамо» было сложно, но мы сплотились и показали хороший волейбол

Игрок московского «Динамо» Екатерина Ефимова прокомментировала победу над «Уралочкой-НТМК» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20), которая позволила столичному клубу выйти в финал чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

«Было сложно, но мы сплотились и показали хороший волейбол. Все матчи этой серии складывались очень волнительно. Старались качественнее выполнять все элементы и не делать ошибок. Сомнений сегодня особенных не было. Очень рады, что победили», — цитирует Ефимову официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

На предварительном этапе «Динамо» заняло первое место, «Уралочка» — четвёртое. Команды обменялись победами (3:1 и 0:3).

Ранее в финал вышел калининградский «Локомотив», в двух полуфинальных матчах обыгравший казанское «Динамо» (3:2 и 3:0).