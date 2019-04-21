«Кузбасс» победил санкт-петербургский «Зенит» в первой игре 1/2 финала Суперлиги

Волейболисты «Кузбасса» в трёх сетах со счётом 25:15, 26:24, 25:23 нанесли поражение санкт-петербургскому «Зениту» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

Вторая встреча состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге.

На предварительном этапе национального первенства «Кузбасс» занял второе место, «Зенит» — третье. В личных встречах клубы обменялись победами в гостях: кемеровский коллектив выиграл со счётом 3:1, а санкт-петербургский — 3:0.

Другую полуфинальную пару сформировали казанский «Зенит» и «Факел» из Нового Уренгоя.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Первый матч

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:15, 26:24, 25:23).



Счёт в серии — 1-0.