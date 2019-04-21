Казанский «Зенит» обыграл «Факел» в первом полуфинале чемпионата России

Казанский «Зенит» вышел вперёд в полуфинальной серии до двух побед чемпионата России по волейболу с новоуренгойским «Факелом». Первый матч соперников в столице Татарстана завершился победой подопечных Владимира Алекно со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:19).

Казанский «Зенит» первенствовал на предварительном этапе национального первенства. «Факел» занял четвёртое место. При этом именно команда из Нового Уренгоя сумела нанести лидеру единственное поражение в регулярном чемпионате (2:3). Вторая очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Зенита».

Вторая игра полуфинальной серии состоится в Новом Уренгое 25 апреля.

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Полуфинал. Первый матч

«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:22, 26:24, 25:19).