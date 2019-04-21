Климкин: в своём зале «Зенит» будет настраиваться на победу, это не обсуждается

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче чемпионата России с кемеровским «Кузбассом» (0:3).

«Во-первых, поздравляю команду «Кузбасс» — ребята были заряжены намного лучше, чем мы, это было видно. Мы, к сожалению, не справились с приёмом, хорошая подача летела с той стороны, не могли добить свои мячи. В своём зале будем настраиваться на победу, это не обсуждается», — приводит слова Климкина пресс-служба «Кузбасса».

Второй матч полуфинальной серии до двух побед между «Кузбассом» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 25 апреля.

В регулярном чемпионате команды обменялись победами (3:0 и 1:3). «Кузбасс» занял второе место, «Зенит» — третье.