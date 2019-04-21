Плачи: подачи Нгапета перевернули ход второй и третьей партий матча с «Зенитом»

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче чемпионата России с казанским «Зенитом» (0:3).

«Мы были лучше «Зенита» в атаке и на блоке, но при этом абсолютно проиграли подачу и приём. В этом получилась разница. Нгапет своими подачами перевернул ход второй и третьей партий.

Повлияла ли на игру в Казани затянувшаяся серия с «Белогорьем»? У нас молодая команда. В плане восстановления нам попроще, чем командам с возрастными волейболистами. Мы весь сезон летаем и уже адаптированы к этому, поэтому небольшая пауза между сериями не стала для нас проблемой», — приводит слова Плачи пресс-служба ВФВ.

Вторая игра полуфинальной серии состоится в Новом Уренгое 25 апреля.