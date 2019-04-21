Ковач: самая большая проблема у «Белогорья» сейчас в голове

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в первом матче полуфинальной серии за 5-8-е места с «Уралом» (3:1).

«У соперника физически сильная команда, их связующий хорошо ставит блок. Поэтому если бы мы плохо принимали, у нас были бы проблемы. Их связующий имеет опыт сборной. Поэтому с хорошего приёма против них играть непросто. Хорошо, что вытащили третью партию, которая была очень важна. Самая большая проблема у нас сейчас в голове, потому что не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти в полуфинал и биться за первые места. Но наши игроки – профессионалы, сейчас они должны ещё больше погрузиться в эту работу, чтобы добиться поставленной задачи и играть дальше. Я всегда ребятам говорю, что важно только то, что впереди. Сегодняшний выигрыш уже можно забыть. Через три дня уже новая игра. Видно, что нам будет нелегко, но мы будем бороться», — приводит слова Ковача пресс-служба «Белогорья».