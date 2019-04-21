Сиденко: самое главное, что больше всего радует, – ребята не ушли в отпуск

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал поражение в первом матче полуфинальной серии за 5-8-е места с «Белогорьем» (1:3).

«Вторая и третья партия получились хорошими. А в первой и четвёртой партиях провалились на простом планере – в первой партии на подаче Гуцалюка, в четвёртой – на подаче Ханипова. И уже не смогли наверстать упущенное. Но самое главное, что больше всего радует, – ребята не ушли в отпуск. Не сказать, что эти игры ничего не стоят. Конечно, хотелось бы играть выше, за 1-4-е места. Но сейчас главное, что команды показывали достойный волейбол. Так что теперь ждём «Белогорье» в гости.

Хотим ли в Кубок вызова? Хотим, конечно. У нас ещё не было такого опыта.

Какие чувства возникают, когда в напряжённой концовке партии на той стороне на подачу выходит сын и забивает? Эти чувства, наверное, словами не передать. Конечно же, есть волнение. Хотя это и команда соперника. Здесь в Белгороде молодёжь растёт очень хорошо, так что пусть сын здесь ещё поиграет», — приводит слова Сиденко пресс-служба «Белогорья».