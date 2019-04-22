«Уралочка-НТМК» стала победителем женской Молодёжной лиги

В Екатеринбурге завершился второй тур финальных соревнований женской Молодёжной лиги. В шестой раз победителем соревнований стала «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Итоги турнира за 1-6-е места

1. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 10 побед — 0 поражений (29 очков).

2. «Динамо-Академия-УОР» (Казань) – 8-2 (24).

3. «Динамо-Метар» (Челябинск) – 5-5 (16).

4. «Подмосковье» (Московская область) – 5-5 (14).

5. «Динамо» (Краснодар) – 2-8 (7).

6. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 0-10 (0).

MVP турнира – Диана Балай («Уралочка-НТМК»).



Символическая сборная

Связующая – Татьяна Селютина («Динамо-Метар»).

Диагональная – Диана Балай («Уралочка-НТМК»).

Блокирующие – Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»), Наталья Слаутина («Динамо-Академия-УОР»).

Доигровщики – Валерия Горбунова («Динамо-Академия-УОР»), Валентина Бачинина («Уралочка-НТМК»).

Либеро – Полина Трухина («Уралочка-НТМК»).

«Мы победили. Команда – молодец. Поставленную задачу – выиграть молодёжное первенство – мы выполнили. Команда показала себя с лучшей стороны и на финальном этапе в Челябинске, и здесь, в Екатеринбурге. Самый ценный игрок – Диана Балай – она имела большое значение для команды, как в психологическом, так и в игровом плане», — цитирует тренера молодёжной команды «Уралочки-НТМК» Андрея Покопаева официальный сайт ВФВ.