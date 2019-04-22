Объявлены даты матчей финала плей-офф женской Суперлиги

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил результаты полуфинала плей-офф женской Суперлиги и огласил даты финальных матчей, встреч за бронзу и игр за 5-6-е места.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал

25 апреля. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград).

26 апреля. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград).

30 апреля. «Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

1 мая (если понадобится). «Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

5 мая (если понадобится). «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград).

Серия за третье место

25 апреля. «Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

26 апреля. «Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

30 апреля. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань).

1 мая (если понадобится) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань).

5 мая (если понадобиться). «Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Матчи за 5-6-е места

25 апреля. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск).

29 апреля. «Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

2 мая (если понадобится). «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск).