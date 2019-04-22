Нгапет: я не хочу вновь упустить шанс выиграть Лигу чемпионов

Доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги чемпионов и рассказал о работе с главным тренером Владимиром Алекно. В полуфинале действующий победитель турнира дважды обыграл итальянскую «Перуджу» и в противостоянии за титул сразится с ещё одной итальянской командой — «Любе Чивитанова».

«Матчи с „Перуджей“ — это две наши лучшие игры в сезоне. Одержав победу на выезде, мы сделали большой шаг вперёд. Это придало уверенности.

Я был разочарован, когда не смог выиграть Лигу чемпионов с «Кунео». Но тогда я был очень молод и попадание в финал было моей мечтой. Я расстроился, когда мы не смогли взять трофей, но сказал себе, что у меня ещё будет время всё наладить. Шесть лет спустя у меня появился второй шанс. Я не хочу вновь упустить его.

Полуфинал не был нашим противостоянием с Леоном. «Перуджа» здорово укомплектована на всех позициях. Нельзя сказать, что у «Перуджи» есть только Леон. Я часто повторяю, что волейбол — командный вид спорта, где важен каждый игрок. Но, конечно, это добавляло мотивации. Во-первых я заменил его в составе «Зенита», а во вторых «Перуджа» на протяжении пяти лет была нашим принципиальным соперником, когда я выступал за «Модену».

«Любе» — большая команда. Я не удивлён их выходу в финал. Наряду с «Перуджей» и нами они были фаворитами турнира. Впереди большой матч. Но сейчас мы сосредоточены на победе в чемпионате России.

У нас прекрасные отношения с Владимиром Алекно. Он не так много говорит, но очень беспокоится об игроках. Он долгое время жил во Франции, так как играл и тренировал там, так что он отлично знает наш менталитет. Он сразу же помог мне почувствовать себя комфортно в «Зените». Благодаря ему я сразу же вписался в команду и адаптировался к чемпионату России, который сильно отличается от итальянского. Он великолепный тренер", — цитирует Нгапета официальный сайт Федерации волейбола Франции.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Берлине 18 мая.

Нгапет: я перешёл в «Зенит» ради Лиги чемпионов и очень хочу выиграть её