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Столярова: московское «Динамо» было единым целом, победа 3:0 это показала

Столярова: московское «Динамо» было единым целом, победа 3:0 это показала
Волейбол / Суперлига женщины

Волейболистка московского «Динамо» Дарья Столярова поделилась впечатлениями от выхода в финал плей-офф российской Суперлиги. В решающем матче с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) подопечные Александра Сукомела одержали победу со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20).

«Я поздравляю команду. Это была наша общая победа. Ни в коем случае не было кого-то лучшего или худшего. Все были единым целом, победа 3:0 это показала. Для нас это было очень важно. В какой-то момент мы сконцентрировались и перестали делать глупые ошибки. Они приводят нас к сериям провалов. Мы договорились, что если что-то неудобно, то лучше выбить над собой и друг другу помочь, но главное — не ошибиться и этим самым не отдать очки сопернику», — сказала Столярова в интервью каналу «Динамо» в YouTube.

В финале «Динамо» сыграет с калининградским «Локомотивом».

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