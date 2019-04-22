Алекно: несколько раз был на грани, чтобы посадить Нгапета

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в первом полуфинальном матче плей-офф российской Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:19).

«Несколько раз был на грани, чтобы посадить Нгапета. Но он меня, наверное, чувствует, молодец. Два сета выравнял подачами. В целом сегодня всё понравилось – и настрой, и страховка, и игра в атаке», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».

«Факел» нанёс «Зениту» единственное поражение на предварительном этапе национального первенства (3:2). Ранее в сезоне-2018/19 клуб из Нового Уренгоя обыграл «Зенит» на клубном чемпионате мира (3:2).

Вторая игра полуфинальной серии состоится в Новом Уренгое 25 апреля.