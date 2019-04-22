Андерсон: моя футболка останется на арене в Казани — это огромная честь

Доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон поделился впечатлениями от введения в Зал славы клуба. Перед первым матчем полуфинала плей-офф Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» майку американца подняли под своды центра волейбола.



«Это огромная честь для меня. Посмотрите, какие фамилии размещены рядом с моей! Великие игроки. Когда я начинал играть в волейбол, то мечтал быть лучшим в мире, но это невозможно в командной игре. Но я хотел стать игроком, который делал бы команду лучше. Повторюсь, для меня огромная честь, что моя футболка теперь останется на арене в Казани.

Хорошо, что церемония была короткой, так как я не большой фанат таких вещей, как чествование перед фанатами. Но, конечно, мне было очень приятно.



Мы были очень внимательны в этой игре, сделали выводы из прошлых поражений. Тогда мы им проиграли, а не они нас обыграли. Сегодня мы делали всё, чтобы это не повторилась. Эрвин Нгапет подавал просто отлично", – приводит слова Андерсона «Спорт Бизнес Online».

«Зенит» победил «Факел» со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:19). Вторая игра пройдёт в Новом Уренгое 25 апреля.