Удрис: «Факел» обязательно вернётся в Казань

Диагональный новоуренгойского «Факела» Артур Удрис прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (22:25, 24:26, 19:25).



«В атаке и в других элементах мы сыграли довольно ровно, держали один уровень. Будем анализировать, что случилось с приёмом. Если бы его чуть-чуть подтянуть, играть было бы легче. А так, упускали преимущество в три-четыре очка, что всегда выбивает из колеи. Плюс не смогли навязать сопернику свою сложную подачу. Вернёмся ли в Казани? Обязательно!» – приводит слова Удриса «Спорт Бизнес Online».

Вторая игра полуфинальной серии состоится в Новом Уренгое 25 апреля. «Факел» нанёс «Зениту» единственное поражение на предварительном этапе национального первенства (3:2).