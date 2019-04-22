ВФВ утвердила дату 3-го матча «Локомотива» с «Динамо» в турнире за 5-8-е места

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил дату третьего матча турнира за 5-8-е места российской Суперлиги между новосибирским «Локомотивом» и московским «Динамо». В первой встрече «железнодорожники» одержали победу со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:20).

Вторая игра серии до двух побед состоится в Москве 24 апреля.

Официальный сайт ВФВ сообщает, что третья игра, в случае необходимости, состоится в Новосибирске 27 апреля.

Победитель этого противостояния поспорит за пятое место либо с белгородским «Белогорьем», либо с уфимским «Уралом». В первой встрече подопечные Слободана Ковача выиграли со счётом 3:1 (25:18, 25:27, 26:24, 25:18).

Команда, занявшая пятое место, представит Россию в Кубке вызова.