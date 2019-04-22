Михайлов: я не вижу смысла уезжать за границу

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал, в какие клубы отправился бы, если бы мог совершить небольшой тур.



«Я бы поехал в один из итальянских клубов, например, «Трентино». Потом – в Бразилию, в «Крузейро» или «Сеси». Дальше – Польша, какой-нибудь клуб, играющий в большом зале, потому что главная фишка польского волейбола – болельщики.

Япония? Если только изучить культуру. Волейбол там не так сильно развит, как в этих трёх странах. На самом деле я не вижу смысла уезжать за границу. Если нет прогресса и ничего не выигрываешь – одно дело. Но в Казани хороший тренер и коллектив, который позволяет развиваться", — приводит слова Михайлова «Спорт Бизнес Online».

Максим также поделился впечатлениями от работы с Владимиром Алекно.



«Романыч – хороший психолог. Он умеет правильно направить, мотивировать. Благодаря этому он добивается успеха и к нему идут работать. Думаю, в России мало тренеров, которые после выигранного матча могут дать два-три выходных дня. В Италии бы вообще волосы на голове вырвали от такого, потому что там считают, что нужно тренироваться и тренироваться. Но после этих выходных он и спрашивает по полной программе. В целом, чтобы команда высокого уровня показала результат, психологическая подготовка к матчу – один из важнейших факторов», — сказал Михайлов.