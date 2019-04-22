У «Заречья-Одинцово» появился фарм-клуб

Директор женского волейбольного клуба «Италмас-ИжГТУ» Иван Промышленников сообщил, что клуб подписал соглашение с «Заречьем-Одинцово». Ижевский коллектив, выступающий в дивизионе «Б» Высшей лиги чемпионата России, стал фарм-клубом «Заречья-Одинцово».

«Возможны выезды туда к ним на сборы, обмен опытом тренерским штабом, игроками. Будет возможность усиливаться их игроками на очень важные матчи. Тем самым наши девочки, увидев, как они играют, будут стремиться показывать лучшие результаты», — цитирует Промышленникова «Сусанин».



«Заречье-Одинцово» заняло пятое место на предварительном этапе Суперлиги. В четвертьфинале плей-офф подопечные Вадима Панкова проиграли «Уралочке-НТМК» (Свердловская область) — 0-2. В противостоянии за пятое место «Заречье-Одинцово» сыграет с красноярским «Енисеем».