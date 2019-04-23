Кутюкова: было бы обидно рухнуть с вершины в плей-офф

Доигровщица калининградского «Локомотива» Юлия Кутюкова оценила выступление команды в сезоне. Дебютант Суперлиги добрался до финала плей-офф, где сразится с действующим чемпионом московским «Динамо».

«Конечно круто! Мы все об этом мечтали – с самого начала сезона, с первых же игр. И вот – сбылось. В первый же год существования клуба команда дошла до финала. Это уже отличный результат. Но мы приложим все силы, чтобы забраться на самую вершину.

Здесь, как говорится, все звёзды сошлись – сильный состав, отличный тренерский штаб, медицинское обеспечение. И попадание в Лигу чемпионов, возможность сыграть на таком высоком международном уровне – это было отличным стимулом. Хватало непростых моментов. Как, например, травмы игроков. В том числе и ведущих. К тому же, как и у любой другой команды, у нас были спады по ходу сезона. И выбираться из них было довольно трудно. Кому-то физически, кому-то – психологически. Но в итоге все справились.

Безусловно, есть разница между матчами предварительного этапа и плей-офф. Ведь значимость игр в плей-офф выше, и все это понимают. Было бы очень обидно, забравшись по итогам по предварительного этапа на вершину, в плей-офф с неё рухнуть. И такая ответственность поначалу закрепощает, как у нас было в первой встрече четвертьфинала против «Енисея». Но потом мы прочувствовали свою игру и стали действовать более уверенно. Возможно, сказывается чрезмерное желание победить на глазах своих болельщиков. Это немного давит… Нервничаем. Но мы умеем справляться со сложными ситуациями.

Наша команда с характером! Мы можем выпутываться из трудных ситуаций, в которые иногда сами себя загоняем. Той же Казани на своей площадке в чемпионате уступали 0:2, но потом в итоге победили. Были и другие похожие моменты, в которых мы смогли переломить ход игры. Всё это благодаря тому, что у нас хороший коллектив", — цитирует Кутюкову официальный сайт клуба.

Первый матч финала плей-офф состоится в Москве 25 апреля.