Блокирующий «Динамо-ЛО» Кузнецов стал отцом

Блокирующий «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Леонид Кузнецов стал отцом. Вчера, 22 апреля, его супруга Мария родила сына. Мальчика назвали Александром.

«Поздравляем Лёню и Машу с замечательным событием! Желаем крепкого здоровья, счастья, терпения и семейного тепла!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

35-летний волейболист ранее выступал за «Нефтяник Башкортостана» (Уфа), «Урал» (Уфа), «Динамо» (Краснодар) и «Белогорье» (Белгород). Леонид становился чемпионом и обладателем Кубка России.

Сегодня «Динамо-ЛО» проведёт матч второго круга плей-аут российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой». В турнирной таблице команда из Ленинградской области занимает 10-е место.