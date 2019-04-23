«Динамо-ЛО» завершит сезон матчем с болельщиками

2 мая «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) завершит сезон встречей с болельщиками, сообщает официальный сайт клуба. В этот день в спорткомплексе «Динамо» игроки, тренеры и сотрудники «Динамо-ЛО» сыграют со зрителями в волейбол.

Аналогичная акция была проведена год назад.



Сегодня, 23 апреля, «Динамо-ЛО» проведёт матч второго круга плей-аут российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой». В турнирной таблице команда из Ленинградской области занимает 10-е место.

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч).

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (31 матч).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 11 побед, 34 очка (31 матч).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 35 очков (31 матч).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 7 побед, 20 очков (31 матч).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (31 матч).

Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».