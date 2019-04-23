Кутюкова: победа «Локомотива» в чемпионате не будет чудом

Доигровщица калининградского «Локомотива» Юлия Кутюкова поделилась ожиданиями от противостояния с московским «Динамо» в финале плей-офф российской Суперлиги. Первая игра состоится в Москве 25 апреля.

«Вспоминать о прошлых неудачах сейчас не стоит. Всё-таки финал – это уже абсолютно другая история. Хотя что уж говорить – московское «Динамо» является сильнейшей командой страны последних лет.

Я так уж пристально за их матчами с «Уралочкой-НТМК» не следила. Мы в это время тренировались. А потом пересматривать желания не было. Стараюсь больше на себя внимание обращать, на свою игру.

У москвичек вообще очень сильный состав, классные волейболистки. Мне импонирует игра Ирины Фетисовой. Первый темп у «Динамо» в принципе классный. И те игроки, которые на замене, могут выйти и без проблем сыграть, ничуть не ослабив свою команду. Это важно. И, конечно, на стороне москвичек – опыт.

Два первых матча в Москве? Родные стены всегда помогают. И болельщики. Так что нам придётся нелегко. Но мы будем бороться. Да, понимаем ответственность, но себя не накручиваем!» — цитирует Кутюкову официальный сайт клуба.

Юлия также призналась, что не будет считать чудом победу в чемпионате России.

«В любом случае никакого чуда нет и не будет. Есть результат планомерной и усиленной работы всех: игроков, тренерского штаба, руководства, менеджеров и всех работников клуба, которые создают нам все условия для игр и тренировок. И, конечно же, медицинского персонала, который весь сезон собирает нас по крупиночкам. Только благодаря такой совместной работе возможен серьёзный успех. И ещё нам нужно в финале хотя бы немного везения. Без него выиграть сложно», — сказала Кутюкова.