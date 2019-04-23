«Нова» обыграла «Динамо-ЛО» на старте второго круга плей-аут мужской Суперлиги

Новокуйбышевская «Нова» в стартовом матче второго круга плей-аут российской Суперлиги в Сургуте обыграла «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:1 (25:15, 26:28, 25:19, 25:23).
Завтра, 24 апреля, «Нова» сыграет с нижневартовской «Югрой-Самотлор», а «Динамо-ЛО» встретится с «Ярославичем».
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй круг. Сургут
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:15, 26:28, 25:19, 25:23)
Таблица турнира за 9-14-е места
9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч).
10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (32 матча).
11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (32 матча).
12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 35 очков (31 матч).
13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 7 побед, 20 очков (31 матч).
14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (31 матч).
Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».