Мусэрский: не нужно сетовать на тренера, этим вы ничего не добьётесь

Олимпийский чемпион россиянин Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбёрдз», выразил уверенность в том, что жизни всё происходит вовремя.

«Кто-то выпустится в 21 и найдёт работу через 6 лет. Кто-то без образования станет миллионером к 21. Кто-то женится, но через 5 лет разведётся. Кто-то женится в 30, но проживёт в браке всю жизнь. Кто-то в 15 станет в основой состав в Суперлиге, но закончит в 20 из-за травмы. Кто-то доберётся до Суперлиги только к 23, но проиграет там до 40 лет и выиграет все медали на международной арене.

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Никто не опаздывает. Никто не торопится. Всё случается вовремя… У каждого своя жизнь и свой путь! Не нужно ни на кого равняться или сетовать на судьбу, на тренера или ещё кого-то! Всё равно вы этим ничего не добьётесь. Ваша жизнь в ваших руках. Держите в голове свою мечту и идите к ней! Делайте всё возможное для её осуществления! Каждый день! Каждую минуту! В каждой ситуации!

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Иногда всё идёт далеко не по плану. Так как в нём задействованы, как правило, ещё и другие люди со своими целями и желаниями. И очень часто эти самые цели и желания не пересекаются с вашими… Но запомните! Все, что происходит в нашей жизни, — происходит не зря. Извлекайте из событий уроки, учитесь и двигайтесь только вперёд! Кто знает, когда вы достигнете своей мечты: в 15, 30 или 60 лет… В любом случае это произойдёт вовремя», — написал Мусэрский.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Мусэрского.