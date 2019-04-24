Доигровщик «Белогорья» продолжит карьеру в Бразилии

Канадский доигровщик белгородского «Белогорья» Джон Гордон Перрин продолжит карьеру в «Сада Крузейро», сообщает официальный сайт бразильского клуба.

«Я встречался с „Сада Крузейро“ на международной арене и отлично знаю команду. Это один из лучших клубов мира. Я говорил с Фредом Винтерсом, и он рассказал много хорошего о клубе. Волейбол в Бразилии очень высокого уровня. Это стало важным фактором в моём выборе. Перед Олимпиадой в Токио я хочу выступать на высоком уровне.

Когда я узнал о возможности играть за «Сада Крузейро», это сразу стало одним из моих приоритетом. Когда же поступило предложение, я был готов сказать «да», — признался Перрин.



Ранее канадский доигровщик выступал в чемпионате Китая за «Пекин». В составе сборной Канады Перрин завоевал бронзу Мировой лиги 2017 года.