Ноздрин: ключевым моментом стали ошибки Сургута на подаче

Главный тренер «Ярославича» (Ярославль) Андрей Ноздрин прокомментировал победу в матче с сургутским «Газпромом-Югра» в матче плей-аут российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:23).



«В первых двух партиях мы доминировали только в одном элементе – на подаче. В третьей партии на старте наделали много ошибок, создалась нервозная ситуация: в чемпионате мы частенько вели две партии и проваливались в следующих трёх, не могли выиграть концовки. Мы постарались убрать свои ошибки, а ключевым моментом стали ошибки Сургута на подаче», — приводит слова Ноздрина официальный сайт «Газпрома-Югра».

Таблица турнира за 9—14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (32 матча).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (32 матча).

11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (32 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (32 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 8 побед, 22 очка (32 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (32 матча).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».