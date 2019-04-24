Мельничук — о проигрыше «Ярославичу»: это был антиволейбол

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал поражение в матче плей-аут российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) в матче плей-аут российской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 22:25, 23:25).



«Особо комментировать нечего, надо дома выигрывать. Сегодня я извиняюсь за такую игру перед болельщиками, это был антиволейбол с большим количеством ошибок. Так дома не играют. Завтра, надеюсь, увидите другой волейбол. Мы хотели выиграть, но более-менее вразумительную игру показал только Чефранов, остальные сыграли ниже своих возможностей», — приводит слова Мельничука официальный сайт клуба.

Сегодня, 24 апреля, «Газпром-Югра» встретится с красноярским «Енисеем», а «Ярославич» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).