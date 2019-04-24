Тарасов: какое бы место ни было в таблице, надо получать удовольствие от игры

Капитан «Ярославича» Вячеслав Тарасов прокомментировал победу в матче с сургутским «Газпромом-Югра» в матче плей-аут российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:23).

«Мы контролировали количество ошибок, сыграли достаточно чисто, хорошо сыграла подстраховка, на сложных мячах не рисковали. В третьей партии сработало желание – какое бы место ни было в таблице, надо получать удовольствие от игры. Как ни удивительно это звучит на финише чемпионата, мы до сих пор сыгрываемся. По ходу сезона пришло много новых игроков, новый тренер… Если бы сначала были вместе, было бы лучше, потенциал у всех огромный», — приводит слова Тарасова официальный сайт «Газпрома-Югра».

Сегодня, 24 апреля, «Газпром-Югра» встретится с красноярским «Енисеем», а «Ярославич» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

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