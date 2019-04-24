Гришкевич: с моим организмом происходило что-то страшное

19-летняя волейболистка белорусской «Минчанки» Анна Гришкевич рассказала о проблемах с здоровьем, которые проявились в этом сезоне. В марте главный тренер белорусской команды Виктор Гончаров сообщи, что волейболистка пройдёт «углублённое обследование, связанное со скачками высокого давления в состоянии покоя».

«10 сентября вернулась из молодёжной сборной и буквально через день начала тренироваться с «Минчанкой». Из-за этого у меня не было возможности восстановиться. У меня очень сложное строение стопы – есть два плоскостопия. И, скажем так, глобальную нагрузку на стопы я не выдержала. Из-за этого пошли микротравмы. Порядка месяца ощущала дискомфорт, но думала, что он пройдёт – у многих есть микротравмы, которые периодически приходится подлечивать. Я провела матчи на Кубок России, а в четвёртой партии первого поединка Суперлиги с московским «Динамо» почувствовала боль. Уже в Минске мне сделали МРТ и сказали, что я повредила связки. Где-то через месяц начала полноценно работать, но форму набирала, наверное, на протяжении двух месяцев.

Дискомфорт начала ощущать практически сразу, как вернулась. Но это были какие-то малозначимые симптомы: одышка, повышалось давление, пульс был другим… Это можно было выдержать. А позже проявились более серьёзные симптомы, о которых, извините, говорить не могу. Очень личное. Именно они подтолкнули меня к обследованию, так как это мешает играть. На последней моей игре с «Енисеем» у меня поднялась высокая температура. Позже я вызывала скорую помощь, и мне посоветовали провести более серьёзные обследования.

Серьёзных проблем не выявили, но была нарушена нервная система. Мои скачки давления, скорее всего, были связаны именно с перетренированностью. Что касается МРТ головного мозга, там всё в порядке. Остальные обследования назвать не могу. Но, скажу честно, до сих пор не полностью здорова. Мне нужно восстанавливаться медикаментозно.

Каждый спортсмен должен отвечать за свои поступки и за своё здоровье. И о том, что беспокоит, нужно сразу говорить тренерам. Они, естественно, обязаны давать отдых. Это чревато и грозит последствиями. Я должна была попросить отдых, поставить в известность, что болит нога, но этого не сделала. Ну а сейчас, думаю, поступила уже правильно. До февраля переносила нагрузку хорошо, но через некоторое время появились некоторые симптомы, о которых вообще не стоит распространяться.

Диагноз сложно было поставить. С организмом происходило что-то страшное, поэтому с родителями решили обратиться в больницу.

Сейчас чувствую себя намного лучше, чем раньше. Надеюсь, результат будет положительным. Если не будет вопросов по поводу неврологии и кардиологии, думаю, к тренировкам приступлю в ближайшее время", — цитирует Гришкевич Tribuna.

«Минчанка» после первого круга плей-аут занимает девятое место в женской Суперлиге.

