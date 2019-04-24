«Ярославич» вылетел из Суперлиги

Нижневартовская «Югра-Самотлор» обыграла новокуйбышевскую «Нову» в матче плей-аут мужской Суперлиги в Сургуте со счётом 3:1 (25:21, 26:24, 21:25, 25:23).

Завтра, 25 апреля, «Югра-Самотлор» встретится с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Нова» сыграет с сургутским «Газпромом-Югра».



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй круг. Сургут

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:21, 26:24, 21:25, 25:23).

Таблица турнира за 9—14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (32 матча).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (33 матча).

11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (32 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (32 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 9 побед, 25 очков (33 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (32 матча).

Таким образом, «Ярославич» уже не сможет уйти с 14-й строчки в турнирной таблице и покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».