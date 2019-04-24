Волейболистки краснодарского «Динамо» провели матч с курсантами

Волейболистки краснодарского «Динамо» Мария Бибина, Ангелина Сперскайте, Екатерина Третьякова и Анна Матиенко посетили Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени героя Советского Союза А.К. Серова и откликнулись на предложение сыграть товарищеский матч, сообщает официальный сайт клуба.



Матч состоял из трёх партий, каждый сет игрался до 15 очков. Со счётом 2:1 (15:13; 15:9; 10:15) победила команда девушек, за которую выступали волейболистки «Динамо» и девушки-курсантки училища.



«Благодарим весь коллектив лётного училища за гостеприимство и лёгкое непринуждённое общение, как на площадке, так и за её пределами. Парни-курсанты оказались очень талантливые! Вся команда оказала нам достойное сопротивление. С нами в команде играли три девушки. Они совсем ничего не боялись и не стеснялись, молодцы! Кстати, одна из девушек-курсанток, как и я, родом из Самары. Вот такое приятное совпадение. Многие курсанты сказали, что ходят к нам на матчи и следят за нашими результатами. Мы будем очень рады и дальше видеть наших друзей-лётчиков на домашних матчах «Динамо» Краснодар в следующем сезоне и обязательно будем приезжать к ним в гости!» — сказала Бибина.

Фото доступно в «инстаграме» краснодарского «Динамо».