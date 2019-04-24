«Газпром-Югра» обыграл «Енисей» в серии за 9-14-е места в Суперлиге

В матче второго тура серии за 9-14-е места чемпионата России среди мужских команд Суперлиги «Газпром-Югра» на своей площадке в четырёх партиях нанёс поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:17).

За 3 матча до окончания плей-аут «Газпром-Югра» с 13 победами в активе сохраняет лидерство в турнирной таблице, что соответствует девятому итоговому месту. «Енисей» с 10 победами – четвёртый и соответственно 12-й.

Ранее стало известно, что «Ярославич» не сможет подняться выше 14-го места и покинет Суперлигу.

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Серия за 9-14-е места. Второй тур. Сургут

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:17).