Новосибирский «Локомотив» оставил московское «Динамо» без еврокубков

Новосибирский «Локомотив» выиграл полуфинальную серию за 5—8-е места в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги у московского «Динамо». Второй матч серии до двух побед, прошедший в российской столице, «Локомотив» выиграл со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:17). Первая встреча, в Новосибирске, завершилась победой хозяев в четырёх партиях — 3:1.

«Локомотив» поборется за пятое место, дающее право сыграть в еврокубках на следующий сезон, с победителем противостояния между «Белогорьем» и «Уралом». После первого матча впереди белгородские волейболисты – 1-0.

Если выиграет «Белогорье», то московское «Динамо» в итоговой турнирной таблице чемпионата России будет седьмым. Если «Урал» — восьмым.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 5—8-е места. Второй матч

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (21:25, 24:26, 17:25).

Счёт в серии – 2-0.