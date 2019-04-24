Константинов: «Локомотив» сильно жалеет о том, что проиграл в четвертьфинале

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии за 5-8-е места в чемпионате России с московским «Динамо» (3:0) и продолжение борьбы за участие в еврокубках.

«Сегодня настраивались на победу. Парни сыграли отличную игру. Настрой и желание были ключевыми сегодня. Желание было видно уже в начале игры. Это дало перевес в нашу сторону. Сегодня у нас было больше мотивации. Понятно, что мы сильно жалеем о том, что проиграли в четвертьфинале. Были упорные игры. Вторая игра была полным разочарованием. Нельзя сказать, что сейчас не думаем об этом. Но необходимо найти силы и как-то сыграть за пятое место, сделать свои выводы и учиться на своих ошибках», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ.

В четвертьфинале «Локомотив» дважды уступил питерскому «Зениту» (1:3 и 2:3).